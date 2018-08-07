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Силовой коллектор горит в центре Москвы  
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    Силовой коллектор горит в центре Москвы  

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    Силовой коллектор горит в центре Москвы  

    Москва, 7 августа. В Москве произошло возгорание в коллекторе во дворе дома №14 по улице Большой Дороговомиловской, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

    Из вентиляционной шахты коллектора валит густой серый дым. Сам коллектор закрыт холстами ткани и металлическими конструкциями для того,  чтобы дым выходит менее интенсивно. 

    В коллекторе проходит 23 высоковольтных кабеля. Сообщение о том, что дым начал идти из вентиляционной шахты, на пульт поступило в 11.59. По словам пожарных, изнутри они слышали хлопки. Службы МЧС планируют отключить силовые кабели и направить электроэнергию по другим маршрутам.

    Силовой коллектор горит в центре Москвы  

    Сразу после обесточивания коллектора пожарные планируют приступить к тушению пожара. Вероятно, в качестве средства тушения огня будет использована противопожарная пена. Затем службы МЧС приступят к вентиляции коллектора. На месте присутствует девять пожарных расчетов. 

    Причина возгорания на данный момент неизвестна. 

    Автор: Герман Парло
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