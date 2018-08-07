Участок дороги от Калужского до Киевского шоссе в Москве запустят 1 сентября

Москва, 7 августа. Первый этап дороги Солнцево — Бутово — Видное планируют запустить осенью. Соответствующую информацию озвучил руководитель департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Движение от Киевского шоссе до Калужского шоссе запустят 1 сентября. На данный момент на участке ведут работы по благоустройству.

Отметим, автомобильная трасса Солнцево — Бутово — Видное выступит в качестве дублера юго-западной части МКАД.

Ранее сообщалось о том, что движение на участке улицы Минская ограничили с 6 по 25 августа из-за проведения работ по реконструкции улицы Василисы Кожиной. Кроме этого, на двух полосах Автозаводской улицы действует ограничение до 15 августа, здесь подключают инженерные сети в районе дома 23.