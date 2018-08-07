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Девять школ и детсадов откроют в Москве ко Дню знаний
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    Девять школ и детсадов откроют в Москве ко Дню знаний

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    Девять школ и детсадов откроют в Москве ко Дню знаний

    Москва, 7 августа. Девять образовательных учреждений откроют во всех районах Москвы в День знаний. Соответствующую информацию передает пресс-служба департамента строительства столицы.

    Так, четыре дошкольных образовательных учреждения на 900 мест, четыре школы на 3025 мест и пристройка на 250 мест откроют свои двери для детей 1 сентября. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова руководителя департамента строительства города Андрея Бочкарева.

    Отметим, в каждом учебном заведении установлены современное оборудование и технологическое приспособление для людей с ограниченными возможностями здоровья.

    Школа на 550 мест откроется на улице Твардовского, на 550 мест — на пересечении улицы Волынская и улицы Авиаторов. Также среднее образовательное учреждение на 1,1 тысячу мест появится в районе Некрасовка, на 825 мест — на Дмитровском шоссе. Детские сады примут своих воспитанников по следующим адресам: Зоологический переулок, район Некрасовка, Дмитровское шоссе. А блок начальных классов на 250 мест откроется на улице Бориса Жигуленкова.

    Автор: Ксения Пудовкина
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