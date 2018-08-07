Очевидцы сообщили о пожаре в коллекторе на Большой Дорогомиловской в Москве

Москва, 7 августа. Пожар возник в коллекторе на улице Большая Дорогомиловская в Москве. Об этом сообщил источник в ГУП «Москоллектор».

По данным Федерального агентства новостей, во вторник в 11.59 в ГУП «Москоллектор» поступил сигнал о возгорании. На место выехали сотрудники предприятия, которые заметили дым, идущий из вентиляционной шахты.

Отмечается, что в данном месте проходит 23 силовых кабеля. Вскоре сотрудники предприятия услышали хлопки. В настоящее время все экстренно отключают.

По словам источника, пока все не отключат, пожарных не пустят.

На данный момент перекрыт доступ воздуха, ожидается приезд специалистов, которые смогут перекинуть силовые кабеля с этого участка.