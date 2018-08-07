Кандидат в мэры Москвы Кумин обсудил с жителями Зябликово проблему ремонта домов

Москва, 7 августа. Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин посетил Зябликово и обсудил с его жителями проблему ремонта домов.

Жители Зябликова посетовали кандидату в мэры столицы на некачественный ремонт домов, а в некоторых случаях — даже на его отсутствие при очевидной необходимости. В зданиях выпадают окна, осыпаются подъезды. Кумин, осмотрев строения, указал на трещины на стенах.

«Этот дом — пример того, как люди оказываются между небом и землей», — прокомментировал он.

Он также подчеркнул, что капремонт этому дому не предназначен, однако качество проведенного текущего оставляет желать лучшего. Он отметил, что необходимо подробно изучить, как в районе тратят средства, выделенные на эти цели.