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Кандидат в мэры Москвы Кумин обсудил с жителями Зябликово проблему ремонта домов
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    Кандидат в мэры Москвы Кумин обсудил с жителями Зябликово проблему ремонта домов

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    Кандидат в мэры Москвы Кумин обсудил с жителями Зябликово проблему ремонта домов

    Москва, 7 августа. Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин посетил Зябликово и обсудил с его жителями проблему ремонта домов.

    Жители Зябликова посетовали кандидату в мэры столицы на некачественный ремонт домов, а в некоторых случаях — даже на его отсутствие при очевидной необходимости. В зданиях выпадают окна, осыпаются подъезды. Кумин, осмотрев строения, указал на трещины на стенах.

    «Этот дом — пример того, как люди оказываются между небом и землей», — прокомментировал он.

    Он также подчеркнул, что капремонт этому дому не предназначен, однако качество проведенного текущего оставляет желать лучшего. Он отметил, что необходимо подробно изучить, как в районе тратят средства, выделенные на эти цели.

    «Если есть массовая программа переселения — реновация — давайте включим в нее все дома, из которых нужно переселять людей, — приводит слова Кумина агентства городских новостей «Москва». — Мы за то, чтобы город ответственнее подходил к своим программам и своим действиям».

    Автор: Катерина Иванова
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