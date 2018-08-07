Новый тематический проект запустят в московском метро

Москва, 7 августа. Тематический поезд, посвященный 95-летию ЦСКА, начал ходить по Замоскворецкой линии московского метро с конца июля. В пресс-службе метрополитена ФБА «Экономика сегодня» рассказали о дальнейших проектах, связанных с концепцией тематических поездов.

Пассажиры городской подземки смогут узнать о победах в баскетболе, хоккее и футболе, о Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия».

Отметим, подобные тематические вагоны начали перевозить пассажиров еще в конце 1980-х годов. К таким относится, например, поезд «Народный ополченец». Также в 2000-х годах стали курсировать составы «Курская Дуга», «Красная стрела», «Акварель», «Читающая Москва».

В период с 2015 по 2017 год пассажиры увидели поезда «Полосатый экспресс», «25 лет во имя жизни», «Герои на все времена», «Великие полководцы», «Кино Победы», «Легенды кино», «Союзмультфильм» и «Космический поезд», состав в честь 110-летия Российского экономического университета имени Плеханова, поезд «Зеленое метро» в честь Года экологии, «Путешествие в Рождество», «Россия, устремленная в будущее» и «Россия — моя история». А к ЧМ-2018 в московском метро запустили поезд с символикой ФИФА.

«Нашим пассажирам понравились тематические «футбольные» поезда. Об этом свидетельствуют тысячи фотографий и комментариев в социальных сетях. Мы хотели передать футбольное настроение всем и считаем, что нам это удалось», — рассказали в пресс-службу ГУП «Московский метрополитен».

Также стало известно, что в рамках чемпионата мира по футболу более 8,7 тысяч экранов транслировали футбольные матчи в 1896 вагонах метро. Игры в метро посмотрели 20 миллионов пассажиров. Подобные трансляции крупных мероприятий не планируются в ближайшее время, однако будет запуск новых тематических поездов.