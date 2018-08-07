«Аэроэкспресс» обновит считыватели на всех турникетах в аэропортах Москвы

Москва, 7 августа. Считыватели на всех турникетах в аэропортах столицы России планируют обновить. Соответствующую информацию передает пресс-служба компании.

Компания «Аэроэкспресс» сообщает, что сканер для бесконтактной оплаты картой после обновления будет находиться в верхней части турникета, а для билетов — в нижней.

К настоящему моменту обновили 30 турникетов из 56 в «Шереметьево», во «Внуково» — 22, а в «Домодедово» заменили 17 считывателей.

«Пассажиры смогут безошибочно оплачивать проезд на поездах «Аэроэкспресс», — цитируются в сообщении слова и.о гендиректора «Аэроэкспресс» Михаила Ковальского.

Ранее сообщалось о том, что дорогу в московский аэропорт «Остафьево» достроят в 2019 году. Соответствующую информацию передает департамент строительства столицы.