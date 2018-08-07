Власти Москвы одобрили 55 заявлений о докупке площадей в рамках реновации

Москва, 7 августа. Больше 60 заявлений о покупке дополнительной жилой площади в рамках программы реновации получили власти столицы России. Соответствующую информацию передает пресс-служба московского департамента градостроительной политики.

Положительные решения были вынесены в отношении 55 заявлений, в ближайшее время после проверки предоставленных документов будет известно о решениях по оставшимся заявлениям.

Отметим, речь идет о 12 новых домах, расположенных на улицах 5-я Парковая, Гжатская, Красных Зорь и проспекте Вернадского, улицах Полярная, Дежнева и Летчика Бабушкина и Изюмская.

Планируется, что в рамках программы реновации, которую утвердили в прошедшем году, будет снесено порядка пяти тысяч домов и построено не менее 30 миллионов квадратных метров жилья. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, жилые дома, которые построят в рамках реализации программы реновации, планируют оборудовать интеллектуальными домофонами. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в рамках Московского урбанистического форума.