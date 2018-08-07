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Более 11 тысяч растений водного гиацинта‍ высадили на московских водоемах
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    Более 11 тысяч растений водного гиацинта‍ высадили на московских водоемах

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    Более 11 тысяч растений водного гиацинта‍ высадили на московских водоемах

    Москва, 7 августа. Более 11 тысяч растений водного гиацинта высадили на водоемах Москвы для очистки. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУП «Мосводосток».

    Так, эйхорния использует для фотосинтеза углекислый газ, а корневая система «усваивает из воды неорганический углерод карбонатов, минеральные соли». Также известно, что растение можно использовать для выработки тепла.

    «Лаборатория Мосводостока проводит аналитический контроль химического состава воды до и после доочистки эйхорнией по семи ингредиентам: взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, показатели БПК, сульфаты, азот», — подчеркивается в сообщении.

    Ранее сообщалось о том, что порядка 330 тысяч деревьев и кустарников высадили весной 2018 года в столице России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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