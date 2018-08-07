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Движение транспорта по двум улицам ограничили в Москве
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    Движение транспорта по двум улицам ограничили в Москве

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    Движение транспорта по двум улицам ограничили в Москве

    Москва, 7 августа. Движение транспорта по двум улицам временно ограничили в Москве. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные сообщения информационного центра транспортного комплекса столицы.

    Так, движение на участке улицы Минская ограничили с 6 по 25 августа из-за проведения работ по реконструкции улицы Василисы Кожиной. Кроме этого, на двух полосах Автозаводской улицы действует ограничение до 15 августа, здесь подключают инженерные сети в районе дома 23.

    Напомним, городскую поликлинику №68 и детскую городскую поликлинику №58 признали лучшими в городе по итогам второго квартала текущего года. Гранты медицинским учреждениям в размере 15 миллионов рублей (по 7,5 миллионов рублей) направили за улучшение качества обслуживания пациентов

    Автор: Ксения Пудовкина
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