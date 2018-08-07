Сенатор Джабаров о развитии Москвы: в столице красиво и безопасно

Москва за последние годы стремительно менялась и хорошела, отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По мнению парламентария, столица России стала гораздо более безопасной, и прошедший чемпионат мира по футболу наглядно продемонстрировал это не только жителям нашей страны, но и ее гостям.

«Хотелось бы отметить, что нередко горожан раздражает перекрытие дорог, связанное с их ремонтом, строительные леса. Однако после того, как все это исчезает, мы видим, что Москва хорошеет. Решаются транспортные вопросы. Вспомните, когда в Москве открывалось столь значительное количество станций метро? Такого не было никогда: каждый год в эксплуатацию вводится по нескольку станций, метро расширяется. Как показал чемпионат мира по футболу, Москва прекрасно справилась с огромным количеством туристов и гостей», — указывает сенатор.

Также собеседник агентства признался, что его родственники с удовольствием прогуливаются по улицам Москвы.

«Мой сын и его супруга регулярно гуляют по Москве. Эти прогулки приносят им огромное удовольствие: в столице красиво, весело, и что самое главное — стало безопасно», — резюмировал Владимир Джабаров.

Ранее известный российский ведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с ФАН оценил изменения, которые за последние годы произошли в Москве. Он отметил ухоженность и динамичность города. Кроме того, Соловьев обратил особое внимание на развитие транспортной инфраструктуры Москвы.