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Лучшим почтальоном Москвы стал 20-летний студент
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    Лучшим почтальоном Москвы стал 20-летний студент

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    Лучшим почтальоном Москвы стал 20-летний студент

    Москва, 6 августа. Студент московского вуза признан лучшим почтальоном столицы России. Соответствующую информацию передает пресс-служба «Почты России».

    Так, 20-летний сотрудник отделения почтовой связи, студент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Тихон Кузнецов стал лучшим почтальоном 2018 года.

    В общей сложности, в конкурсе приняли участие 11 сотрудников, которые преодолели несколько этапов: викторина, презентация на тему «Моя профессия — почтальон» и практическая часть.

    «Мне очень нравится моя профессия — проходишь около десяти километров в день и сохраняешь хорошую физическую форму, также удобно совмещать работу и учебу в университете», — цитирует пресс-служба победителя конкурса.

    Автор: Алексей Громов
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