Лучшим почтальоном Москвы стал 20-летний студент

Москва, 6 августа. Студент московского вуза признан лучшим почтальоном столицы России. Соответствующую информацию передает пресс-служба «Почты России».

Так, 20-летний сотрудник отделения почтовой связи, студент Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Тихон Кузнецов стал лучшим почтальоном 2018 года.

В общей сложности, в конкурсе приняли участие 11 сотрудников, которые преодолели несколько этапов: викторина, презентация на тему «Моя профессия — почтальон» и практическая часть.