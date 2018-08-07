Более 7,5 тысяч книг приобрели гости фестиваля «Букинист» в Москве

Москва, 7 августа. Порядка семи тысяч книг продали в рамках фестиваля «Букинист» в Москве. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в оргкомитете фестиваля.

Более 53 тысяч человек стали гостями фестиваля, который стартовал 20 июля и расположился на четырех городских площадках на улице Новый Арбат. Участники приобрели больше 4,3 тысяч изданий художественной литературы, 1,65 тысячи изданий научно-популярной и полторы тысячи книг детской литературы.

Для гостей фестиваля проводят мастер-классы, например, по созданию книжного переплета или иллюстрации. Также желающие могут принять участие во встречах с известными писателями, посетить лекции и спектакли.

Отметим, гостей ждут на фестивале каждый день с 11.00 до 21.00 в будние дни и с 11.00 до 22.00 в выходные.