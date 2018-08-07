Две поликлиники Москвы получили гранты на 15 млн рублей

Москва, 7 августа. Две поликлиники в столице России получили гранты на 15 миллионов рублей. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Городскую поликлинику №68 и детскую городскую поликлинику №58 признали лучшими в городе по итогам второго квартала текущего года. Гранты медицинским учреждениям в размере 15 миллионов рублей (по 7,5 миллионов рублей) направили за улучшение качества обслуживания пациентов, пишет «Вечерняя Москва».

Отметим, оценка качества была проведена на основе отзывов пациентов, уровне оказания медицинской помощи и порядке в помещениях. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, поликлиники с каждым годом меняются в лучшую сторону, предоставляя горожанам самую профессиональную медицинскую помощь.