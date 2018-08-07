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Общество
Более 30 тысяч жителей столицы приняли участие в акции «Московское здоровое лето»
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    Более 30 тысяч жителей столицы приняли участие в акции «Московское здоровое лето»

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    Более 30 тысяч жителей столицы приняли участие в акции «Московское здоровое лето»

    Москва, 7 августа. Порядка 30 тысяч жителей столицы России приняли участие в акции «Московское здоровое лето». Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна. 

    «Помимо общения с врачом и некоторых видов исследований, можно прослушать лекцию ведущих специалистов на ту или иную тему, которая интересует, заняться различными видами спорта», — рассказал Хрипун.

    Так, в десяти парках города находятся шатры, где работают лучшие врачи, которые могут дать консультации и провести обследования.

    Отметим, марафон под названием «Московское здоровое лето» — это консультации врачей, лекции, мастер-классы и развлекательные программы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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