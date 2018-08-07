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Проект «Поэтический пикник» для преодоления заикания стартует в Москве
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    Проект «Поэтический пикник» для преодоления заикания стартует в Москве

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    Проект «Поэтический пикник» для преодоления заикания стартует в Москве

    Москва, 6 августа. Власти столицы России запустили проект «Поэтический пикник», в рамках которого можно победить заикание и преодолеть страх публичных выступлений. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе департамента.

    Психологические тренинги и практически занятия на открытом воздухе будут проводить психиатры и логопеды. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова врача-психиатра Центра патологии речи и нейрореабилитации Ивана Орлова.

    «Формат пикника помогает социализации людей, страдающих заиканием, и способствует развитию навыков общения. Такие мероприятия мы планируем проводить примерно раз в неделю, вечером, в крупных московских парках», — цитирует пресс-служба департамента Орлова.

    Планируется, что такие встречи будут проходить как минимум раз в неделю, а именно в вечернее время суток в больших парках Москвы. Ближайшая встреча «Поэтического пикника» состоится 9 августа в «Зарядье».

    Также для заикающихся людей организован «Stand up» на базе Центра патологии речи и нейрореабилитации, пишет «Вечерняя Москва».

    Автор: Ксения Пудовкина
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