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Власти Москвы планируют открыть «Диснейленд» на ВДНХ
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    Власти Москвы планируют открыть «Диснейленд» на ВДНХ

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    Власти Москвы планируют открыть «Диснейленд» на ВДНХ

    Москва, 7 августа. Парк аттракционов и детский технопарк планируют открыть на ВДНХ в столице России.

    Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина на встрече с коллективом Центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина.

    «Когда вы заходите на территорию ВДНХ, с левой стороны огромное пространство — там будет большой детский парк, это своего рода Диснейленд. В этом году будет построен очень большой ландшафтный парк», — рассказал Собянин.

    Также будет построен технопарк, в котором можно будет получить рабочую специальность: на его территории установят специальные станки.

    «…можно будет получить рабочие специальности: слесаря, токаря, программиста — 49 различных рабочих специальностей», — отметил Собянин.

    Также Собянин подчеркнул, что в настоящий момент на ВДНХ ведутся работы по реконструкции основных павильонов «Россия» и «Земледелие». Кроме этого, появятся выставки, посвященные истории славянской письменности, атомной энергетике, геологии и нефтяной промышленности.

    Автор: Ксения Пудовкина
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