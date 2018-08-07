Власти Москвы планируют открыть «Диснейленд» на ВДНХ

Москва, 7 августа. Парк аттракционов и детский технопарк планируют открыть на ВДНХ в столице России.

Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина на встрече с коллективом Центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина.

«Когда вы заходите на территорию ВДНХ, с левой стороны огромное пространство — там будет большой детский парк, это своего рода Диснейленд. В этом году будет построен очень большой ландшафтный парк», — рассказал Собянин.

Также будет построен технопарк, в котором можно будет получить рабочую специальность: на его территории установят специальные станки.

«…можно будет получить рабочие специальности: слесаря, токаря, программиста — 49 различных рабочих специальностей», — отметил Собянин.

Также Собянин подчеркнул, что в настоящий момент на ВДНХ ведутся работы по реконструкции основных павильонов «Россия» и «Земледелие». Кроме этого, появятся выставки, посвященные истории славянской письменности, атомной энергетике, геологии и нефтяной промышленности.