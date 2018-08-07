Производители гомеопатии для животных пожаловались в суде на падение продаж

Арбитражный суд Москвы рассмотрел второй иск крупного производителя ветеринарных препаратов на основе гомеопатии к Российской академии наук. Компания «АлексАнн» потребовала 30 миллионов рублей компенсации репутационного вреда за публикацию в статье «Меморандум №2 (Гомеопатия)».

«В меморандуме прямо были распространены сведения о том, что для нас сделаны послабления в нормах законодательных, регулирующих процесс регистрации, и вообще обращения, но на самом деле таких послаблений не существует», — заявил журналисту Федерального агентства новостей представитель компании «АлексАнн» Алексей Бершак.

Гомеопатические препараты ничем не отличаются от обычных лекарств, заявили представители истца. Их эффективность научно обоснована, так как закон обязывает подтверждать ее при регистрации. На это у ответчиков были свои аргументы.

«Качество — это соответствие техническому условию, написанному производителем. Эффективность — это проведение клинических испытаний, в результате которых установлено, что препарат благотворно влияет на излечение пациента, — подчеркнул Ярослав Черный, представитель председателя комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН академика Евгения Александрова. — Истцы, исходя из их позиции, письменно изложенной в рамках и судебного процесса по «АлексАнн», и судебного процесса по «Хелвет», отождествили два этих понятия. Поставили между ними знак равенства, что, по нашему мнению и с точки зрения федерального законодательства, является ошибочным».

Представители истца настаивали: после публикации скандального меморандума продажи компании «АлексАнн» упали почти на 12%. Об этом свидетельствуют отзывы контрагентов.

«Он появился, этот спад, а каких-либо других причин для этого мы не видим», — прокомментировал свою позицию Алексей Бершак.

«Истцы не проводят независимого аудита в своих компаниях, они пытаются предоставить справочные данные, подготовленные собственной бухгалтерией о количественных показателях реализуемой продукции. Данные доказательства вряд ли можно назвать, как минимум, достоверными. Скорее всего, речь идет о «подгонянии» некой реальности под необходимость идущего судебного процесса», — считает Ярослав Черный.

По мнению ответчика, меморандум — лишь мнение научного сообщества. Изложенные в нем рекомендации нельзя рассматривать как порочащие сведения. Вместо того чтобы представить доказательства эффективности своих лекарств, сторона истца объявила, что компании «АлексАнн» и «Хелвет» не обязаны следовать принципам Х. Ганемана.

«Мы полагаем, что это попытка искусственного создания некой доказательственной базы или формулирования некой своей позиции с целью прохождения этой позиции в суде, — заявил корреспонденту ФАН представитель ответчика. — Если все гомеопатическое сообщество применяет признаки Х. Ганемана, а наши истцы их не применяют, можем ли мы говорить о том, что вообще истцами в принципе производятся гомеопатические препараты?»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «АлексАнн». Компания намерена оспорить решение. Череду судебных разбирательств между гомеопатами и ученым сообществом продолжит иск компании «Материа Медика Холдинг» к научной газете, которая опубликовала отзыв на работу научного руководителя компании, академика РАН Олега Эпштейна. Судебное заседание состоится 17 сентября.