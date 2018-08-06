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Многодетным семьям Москвы предложат два способа улучшения жилищных условий
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    Многодетным семьям Москвы предложат два способа улучшения жилищных условий

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    Многодетным семьям Москвы предложат два способа улучшения жилищных условий

    Москва, 6 августа. Многодетные семьи Москвы смогут улучшить жилищные условия с помощью получения земли под строительство дома или денежной компенсации, сообщили в департаменте городского имущества столицы.

    Под программу улучшения жилищных условий попадают семьи, в которых минимум трое детей. Власти города внесли изменения в ряд документов, по котором москвичи смогут выбрать между получением земельного участка для строительства дома или его покупки с помощью денежной компенсации.

    Для этого надо стоять на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также направить заявление и пакет соответствующих документов в департамент.

    Сумма выплаты будет зависеть от нормативной стоимости жилого помещения. Решение о выдачи принимается в течение 20 рабочих дней. Средства должны быть потрачены в течение шести месяцев.

    Многодетным семьям Москвы предложат два способа улучшения жилищных условий

    Воспользоваться такой программой жители смогут только один раз. За начислением и использованием выплат будет следить заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, пишет «Слово и дело».

    Автор: Катерина Иванова
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