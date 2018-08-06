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Молния убила катавшегося на лодке ребенка в Подмосковье
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    Молния убила катавшегося на лодке ребенка в Подмосковье

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    Молния убила катавшегося на лодке ребенка в Подмосковье

    Москва, 6 августа. Страшная трагедия произошла в подмосковном городе Руза: молния ударила в 11-летнего мальчика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

    Согласно приведенным данным, ЧП случилось на Озернинском водохранилище. Ребенок катался на резиновой лодке со знакомым его матери, которая в тот момент находилась на берегу. В плавсредство ударила молния, в результате мальчик получил несовместимые с жизнью травмы.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза. В сообщении также указано, что внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, 26 июля молния убила купавшегося в море мужчину в Краснодарском крае.

    Автор: Тимур Румянцев
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