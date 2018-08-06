Новый спорткомплекс открывается в московском районе Люблино

Москва, 6 августа. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появился в московском районе Люблино. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр города Сергей Собянин.

Планируется, что объект, расположенный на улице Белореченская, откроется в самое ближайшее время. Так, в физкультурно-оздоровительном комплексе оборудованы залы для фитнеса и йоги, также есть бассейн и кафе.

Ранее сообщалось о том, что более десяти новых знаков «Пешеходный переход» установили к настоящему моменту и заменили несколько десятков дорожных указателей. Работы проводят перед началом учебного года.