Уплатить все штрафы сразу смогут автомобилисты Москвы

Москва, 6 августа. Автомобилисты российской столицы смогут уплатить все имеющиеся штрафы сразу. На портале «Автокод» появилась соответствующая функция, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Как пишет издание, теперь с помощью «Автокода» можно увидеть общую сумму всех задолженностей и уплатить их. Погасить штрафы перед ГИБДД, Московской административной дорожной инспекцией или ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» можно в соответствующем разделе сайта.

По словам руководителя направлений «Транспорт» и «Безопасность» департамента информационных технологий города Москвы Юрия Чулюкова, новая функция будет полезной для автомобилистов с длинным списком нарушений.

«Это касается неопытных водителей, чаще нарушающих правила дорожного движения, или пользователей, которые со своей учетной записи оплачивают штрафы за других. Например, за близких родственников и членов семьи», — сказал Юрий Чулюков.

Как сообщают СМИ, еще несколько лет назад подобная функция не представлялась москвичам возможной.

«Речь идет о том, что при Лужкове любой документ было проще получить «через своих», что стимулировало коррупцию. …При Сергее Собянине ситуация категорически поменялась», — пишет информационный портал New Inform.

Сейчас, по мнению автора статьи, москвичам доступны различные электронные услуги.