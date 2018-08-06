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Уплатить все штрафы сразу смогут автомобилисты Москвы
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    Уплатить все штрафы сразу смогут автомобилисты Москвы

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    Уплатить все штрафы сразу смогут автомобилисты Москвы

    Москва, 6 августа. Автомобилисты российской столицы смогут уплатить все имеющиеся штрафы сразу. На портале «Автокод» появилась соответствующая функция, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

    Как пишет издание, теперь с помощью «Автокода» можно увидеть общую сумму всех задолженностей и уплатить их. Погасить штрафы перед ГИБДД, Московской административной дорожной инспекцией или ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» можно в соответствующем разделе сайта.

    По словам руководителя направлений «Транспорт» и «Безопасность» департамента информационных технологий города Москвы Юрия Чулюкова, новая функция будет полезной для автомобилистов с длинным списком нарушений.

    «Это касается неопытных водителей, чаще нарушающих правила дорожного движения, или пользователей, которые со своей учетной записи оплачивают штрафы за других. Например, за близких родственников и членов семьи», — сказал Юрий Чулюков.

    Как сообщают СМИ, еще несколько лет назад подобная функция не представлялась москвичам возможной.

    «Речь идет о том, что при Лужкове любой документ было проще получить «через своих», что стимулировало коррупцию. …При Сергее Собянине ситуация категорически поменялась», — пишет информационный портал New Inform.

    Сейчас, по мнению автора статьи, москвичам доступны различные электронные услуги.

    «Иными словами, нынешняя мэрия Москвы делает все возможное, чтобы повысить уровень жизни горожан», — резюмирует автор материала.

     

    Автор: Регина Пак
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