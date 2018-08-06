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Общество
Гигантский стаканчик мороженого появился в «Аптекарском огороде» в Москве
Общество
Гигантский стаканчик мороженого появился в «Аптекарском огороде» в Москве
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    Гигантский стаканчик мороженого появился в «Аптекарском огороде» в Москве

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    Гигантский стаканчик мороженого появился в «Аптекарском огороде» в Москве

    Москва, 6 августа. Гигантский стаканчик мороженого установили в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря сада Ольги Архиповой.

    Скульптура под названием «Москрим», автором которой выступает художница Ольга Ломака, разместилась возле субтропической оранжереи и водоема с кувшинками и осетрами.

    Художница совмещает образы купола храма Василия Блаженного и мороженного, что олицетворяет, по ее мнению, истинные ценности общества.

    «Эта визуальная связь … символизирует истинные ценности общества, духовную культуру, которую нужно хранить и беречь, несмотря на тенденции эпохи потребления», — рассказала Архипова.

    Напомним, один из крупнейших в России садов хост откроется 15 сентября рядом с оранжерейным комплексом и садом лекарственных трав в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства под названием «Краски осени».

    Автор: Ксения Пудовкина
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