Москва, 6 августа. Гигантский стаканчик мороженого установили в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря сада Ольги Архиповой.

Скульптура под названием «Москрим», автором которой выступает художница Ольга Ломака, разместилась возле субтропической оранжереи и водоема с кувшинками и осетрами.

Художница совмещает образы купола храма Василия Блаженного и мороженного, что олицетворяет, по ее мнению, истинные ценности общества.

«Эта визуальная связь … символизирует истинные ценности общества, духовную культуру, которую нужно хранить и беречь, несмотря на тенденции эпохи потребления», — рассказала Архипова.

Напомним, один из крупнейших в России садов хост откроется 15 сентября рядом с оранжерейным комплексом и садом лекарственных трав в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства под названием «Краски осени».