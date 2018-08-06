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Московского школьника убило током при попытке починить компьютер
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    Московского школьника убило током при попытке починить компьютер

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    Московского школьника убило током при попытке починить компьютер

    Москва, 6 августа. Трагедия произошла на юго-востоке Москвы: 14-летний подросток получил смертельный удар током. Как рассказали в ГСУ СК РФ по городу, инцидент произошел накануне днем в квартире одного из жилых домов по улице Грайвороновской.

    По предварительной информации, школьник 2004 года рождения пытался самостоятельно починить компьютер, в результате его поразило электрическим током.

    В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, также была назначена судебно-медицинская экспертиза.

    По данным ряда СМИ, школьник предварительно не отключил компьютер от сети, что и привело к трагедии. Тело ребенка обнаружила его сестра.

    Напомним, несколько дней назад в Кемерово погиб пятилетний ребенок, который выпал с балкона на девятом этаже.

    Автор: Тимур Румянцев
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