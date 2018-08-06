Театр «Модернъ» в Москве ждет реставрация

Москва, 6 августа. Здание бывшей хлебной биржи, которое в настоящий момент принадлежит московскому драматическому театру «Модернъ», ждет реставрация. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

«Хлебная биржа — один из интереснейших московских объектов. Она была построена в 1911 году по проекту архитектора Капитолия Дулина», — отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Отметим, театр «Модерн» под руководством Юрия Грымова находится в здании бывшей хлебной биржи, расположенном на Спартаковской площади. Планируется, что его владельцы проведут научно-исследовательские работы перед реставрацией.

Напомним, специальная разметка появилась в местах остановки каждого вагона на станциях Московского центрального кольца.