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Театр «Модернъ» в Москве ждет реставрация
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    Театр «Модернъ» в Москве ждет реставрация

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    Театр «Модернъ» в Москве ждет реставрация

    Москва, 6 августа. Здание бывшей хлебной биржи, которое в настоящий момент принадлежит московскому драматическому театру «Модернъ», ждет реставрация. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

    «Хлебная биржа — один из интереснейших московских объектов. Она была построена в 1911 году по проекту архитектора Капитолия Дулина», — отметил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

    Отметим, театр «Модерн» под руководством Юрия Грымова находится в здании бывшей хлебной биржи, расположенном на Спартаковской площади. Планируется, что его владельцы проведут научно-исследовательские работы перед реставрацией.

    Напомним, специальная разметка появилась в местах остановки каждого вагона на станциях Московского центрального кольца.

    Автор: Ксения Пудовкина
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