Эксперименты по раздельному сбору мусора начнутся в Москве в 2018 году

Москва, 6 августа. Эксперименты по раздельному сбору мусора в столице России будут проводить в текущем году. Об этом кандидат в мэры Москвы и действующий глава столицы Сергей Собянин сообщил на встрече с коллективом Центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина.

Собянин отметил, что власти города и области работают над решением проблем, связанных с полигонами. Также он подчеркнул, что столица должна быть экологически чистым городом.

«И начинаем в этом году эксперименты по раздельному сбору мусора, чтобы меньше отходов захоранивалось вокруг нашего города. Мы живем в городе, но миллионы людей ездят на свои дачи, и очень важно, чтобы весь регион был экологически чистым», — подчеркнул Собянин.

Напомним, многодетные семьи в столице России получат компенсационные выплаты для улучшения жилищных условий. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства Москвы от 24 мая 2016 года.