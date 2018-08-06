Меню
Общество
Эксперименты по раздельному сбору мусора начнутся в Москве в 2018 году
Общество
Аксенов рассказал, как идет строительство трассы «Таврида»
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперименты по раздельному сбору мусора начнутся в Москве в 2018 году

    436

    Эксперименты по раздельному сбору мусора начнутся в Москве в 2018 году

    Москва, 6 августа. Эксперименты по раздельному сбору мусора в столице России будут проводить в текущем году. Об этом кандидат в мэры Москвы и действующий глава столицы Сергей Собянин сообщил на встрече с коллективом Центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина.

    Собянин отметил, что власти города и области работают над решением проблем, связанных с полигонами. Также он подчеркнул, что столица должна быть экологически чистым городом.

    «И начинаем в этом году эксперименты по раздельному сбору мусора, чтобы меньше отходов захоранивалось вокруг нашего города. Мы живем в городе, но миллионы людей ездят на свои дачи, и очень важно, чтобы весь регион был экологически чистым», — подчеркнул Собянин.

    Напомним, многодетные семьи в столице России получат компенсационные выплаты для улучшения жилищных условий. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства Москвы от 24 мая 2016 года.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.