Расписание ночных аэроэкспрессов в «Шереметьево» изменится на неделю

Москва, 6 августа. Жителей и гостей Москвы предупреждают о том, что расписание ночных аэроэкспрессов с 7 по 11 августа изменится. Соответствующую информацию передает пресс-служба компании.

Изменения в расписании аэроэкспрессов, курсирующих между Москвой и аэропортом «Шереметьево», связаны с проведением плановых работ на Савеловском направлении железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная».

«В ночь с 7 на 8, с 8 на 9, с 9 на 10 и с 10 на 11 августа будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из «Шереметьева», — цитирует РИАМО текст сообщения.

Также составы, отправляющиеся из Москвы в 00.30 будут отходить от платформы Белорусского вокзала в 00.32 и пребывать в «Шереметьево» в 01.18. В обратном направлении состав отправится в 00.43 и приедет в Москву в 01.20.