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Полицейский автомобиль в Москве протаранил «Газель» и загорелся
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    Полицейский автомобиль в Москве протаранил «Газель» и загорелся

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    Полицейский автомобиль в Москве протаранил «Газель» и загорелся

    Москва, 6 августа. Серьезное ДТП произошло на северо-востоке Москвы: полицейский автомобиль врезался в «Газель». Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась на пересечении Мясницкой улицы с Садовым кольцом.

    Автомобиль полиции Renault Logan с включенными маячками и сиреной на высокой скорости столкнулся с фургоном «Газель», от чего второе транспортное средство перевернулось. При этом от сильного удара оба автомобиля загорелись.

    По предварительной информации, никто из людей в ДТП не пострадал, машины удалось потушить до приезда пожарных расчетов.

    Как сообщило ранее агентство Ura.ru, в Челябинской области в Агаповском районе столкнулись два легковых автомобиля. Жертвами страшной аварии стали три человека.

    Автор: Тимур Румянцев
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