Полицейский автомобиль в Москве протаранил «Газель» и загорелся

Москва, 6 августа. Серьезное ДТП произошло на северо-востоке Москвы: полицейский автомобиль врезался в «Газель». Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась на пересечении Мясницкой улицы с Садовым кольцом.

Автомобиль полиции Renault Logan с включенными маячками и сиреной на высокой скорости столкнулся с фургоном «Газель», от чего второе транспортное средство перевернулось. При этом от сильного удара оба автомобиля загорелись.

По предварительной информации, никто из людей в ДТП не пострадал, машины удалось потушить до приезда пожарных расчетов.

Как сообщило ранее агентство Ura.ru, в Челябинской области в Агаповском районе столкнулись два легковых автомобиля. Жертвами страшной аварии стали три человека.