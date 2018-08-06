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Краснокнижную клюкву обнаружили на севере Подмосковья после векового перерыва
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    Краснокнижную клюкву обнаружили на севере Подмосковья после векового перерыва

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    Краснокнижную клюкву обнаружили на севере Подмосковья после векового перерыва

    Москва, 6 августа. Клюкву мелкоплодную, которая занесена в Красные книги регионов России, обнаружили на севере Подмосковья. Соответствующую информацию передает пресс-служба Минэкологии Московской области.

    Растение заметили в Дубнинском болотном массиве в Талдоме, что свидетельствует о том, что сеть особо охраняемых природных территорий, созданных на севере области, позитивно влияет на восстановление популяций видов, считающихся исчезнувшими.

    «Сделанная биологами находка еще раз свидетельствует о том, что созданная на севере региона сеть особо охраняемых природных территорий способствует восстановлению популяций видов», — отмечается в сообщении ведомства.

    Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших в России садов хост откроется 15 сентября рядом с оранжерейным комплексом и садом лекарственных трав в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства под названием «Краски осени».

    Автор: Ксения Пудовкина
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