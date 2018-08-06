Краснокнижную клюкву обнаружили на севере Подмосковья после векового перерыва

Москва, 6 августа. Клюкву мелкоплодную, которая занесена в Красные книги регионов России, обнаружили на севере Подмосковья. Соответствующую информацию передает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Растение заметили в Дубнинском болотном массиве в Талдоме, что свидетельствует о том, что сеть особо охраняемых природных территорий, созданных на севере области, позитивно влияет на восстановление популяций видов, считающихся исчезнувшими.

«Сделанная биологами находка еще раз свидетельствует о том, что созданная на севере региона сеть особо охраняемых природных территорий способствует восстановлению популяций видов», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших в России садов хост откроется 15 сентября рядом с оранжерейным комплексом и садом лекарственных трав в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства под названием «Краски осени».