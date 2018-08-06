Появилось видео пожара в торговом центре «Афимолл Сити» в Москве

Москва, 6 августа. На территории «Москва-Сити» возник сильный пожар. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили очевидцы. Согласно кадрам, которые прислали свидетели инцидента, возгорание вспыхнуло на территории строящейся парковки «Афимолл Сити».

Спустя несколько минут пожар уже был потушен сотрудниками здания. Напомним, в сентябре 2017 года пожар недалеко от комплекса «Москва-Сити» в центре столицы загорелся строительный мусор. Возгорание случилось не на территории «Москва-Сити», а в первом Красногвардейском проезде. В районе «Москва-Сити» шел густой черный дым. Ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Также сильный пожар охватил башню «Восток» в «Москва-Сити». 30 декабря, около 23.17, в башне «Восток», которая расположена в деловом районе «Москва-сити», что на Пресненской набережной, 12, вспыхнул сильный пожар.