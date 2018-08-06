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Сад хост откроется в «Аптекарском огороде» в середине сентября
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    Сад хост откроется в «Аптекарском огороде» в середине сентября

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    Сад хост откроется в «Аптекарском огороде» в середине сентября

    Москва, 6 августа. Сад хост появится в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в середине сентября. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря сада Ольги Архиповой.

    Один из крупнейших в России садов хост откроется 15 сентября рядом с оранжерейным комплексом и садом лекарственных трав в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства под названием «Краски осени».

    «В представленной «Аптекарским огородом» коллекции можно будет полюбоваться на шедевры селекции XXI века, ознакомиться со всей палитрой окрасок листьев, черешков и цветков хост», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

    Автор: Ксения Пудовкина
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