Сад хост откроется в «Аптекарском огороде» в середине сентября

Москва, 6 августа. Сад хост появится в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в середине сентября. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря сада Ольги Архиповой.

Один из крупнейших в России садов хост откроется 15 сентября рядом с оранжерейным комплексом и садом лекарственных трав в рамках ежегодного фестиваля цветов, урожая и искусства под названием «Краски осени».