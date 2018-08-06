Более 11 тысяч жительниц Москвы прошли бесплатную маммографию

Москва, 6 августа. Порядка 11 тысяч москвичек прошли бесплатное маммографическое обследование с марта 2018 года. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Обследования проводились в рамках пилотного городского проекта под названием «Скрининг рака молочной железы». Так, больше полутора тысяч пациенток из общего числа были направлены на дополнительное обследование, а у 36 горожанок обнаружили злокачественные образования на ранней стадии.

«В программе участвуют восемь медицинских организаций столичного департамента здравоохранения», — подчеркивается в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Главная цель проекта — ранняя диагностика рака молочной железы у женщин в возрасте от 50 до 69 лет. Об этом пишет «Вечерняя Москва».