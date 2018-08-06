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Общество
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве 6 августа
Общество
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    Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве 6 августа

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    Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве 6 августа

    Москва, 6 августа. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в российской столице и Московской области в понедельник. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

    По данным метеослужбы, 6 августа в столичном регионе ожидаются жара и грозы, поэтому существует высокий риск пожароопасности.

    В Гидрометцентре РФ подчеркнули, что погода потенциально опасна, пишет «Вечерняя Москва».

    Синоптики рассказали, что 6 августа москвичей и гостей столицы ожидает жаркая погода — столбики термометров прогреются до 25-27 градусов тепла. Порывы ветра составят 6-11 метров в секунду.

    Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о «температурной пиле» на текущей неделе.

    Автор: Дана Балан
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