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Специальную разметку нанесли на платформах МЦК в местах остановки вагонов
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    Специальную разметку нанесли на платформах МЦК в местах остановки вагонов

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    Специальную разметку нанесли на платформах МЦК в местах остановки вагонов

    Москва, 6 августа. Специальная разметка появилась в местах остановки каждого вагона на станциях Московского центрального кольца. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

    Желтая разметка теперь наглядно демонстрирует пассажирам, где открываются двери, а специальные пиктограммы указывают места остановки вагонов с креплениями для инвалидных колясок и велосипедов.

    Такие разметки появились на 26 станциях Московского центрального кольца, в том числе на станциях Деловой центр, Кутузовская, Лужники, Площадь Гагарина, Крымская, Верхние Котлы, Шоссе Энтузиастов.

    Планируется, что аналогичные разметки появятся на оставшихся станциях до конца третьего месяца лета.

    Автор: Ксения Пудовкина
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