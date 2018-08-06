Специальную разметку нанесли на платформах МЦК в местах остановки вагонов

Москва, 6 августа. Специальная разметка появилась в местах остановки каждого вагона на станциях Московского центрального кольца. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Желтая разметка теперь наглядно демонстрирует пассажирам, где открываются двери, а специальные пиктограммы указывают места остановки вагонов с креплениями для инвалидных колясок и велосипедов.

Такие разметки появились на 26 станциях Московского центрального кольца, в том числе на станциях Деловой центр, Кутузовская, Лужники, Площадь Гагарина, Крымская, Верхние Котлы, Шоссе Энтузиастов.

Планируется, что аналогичные разметки появятся на оставшихся станциях до конца третьего месяца лета.