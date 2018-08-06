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Новые светофоры устанавливают у московских школ перед началом учебного года
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    Новые светофоры устанавливают у московских школ перед началом учебного года

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    Новые светофоры устанавливают у московских школ перед началом учебного года

    Москва, 6 августа. Порядка 600 объектов, находящихся рядом с учебными заведениями, приведут в порядок в столице России. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в Центре организации дорожного движения.

    Более десяти новых знаков «Пешеходный переход» установили к настоящему моменту и заменили несколько десятков дорожных указателей. Работы проводят перед началом учебного года.

    «Мы уделяем особое внимание самым юным, а потому уязвимым участникам дорожного движения — детям. И создаем такие условия, при которых они смогут безопасно передвигаться по городу», — рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

    Жители города смогут сообщить о неисправных светофорах и дорожных знаках по телефону: 8 (495) 539-54-54.

    Автор: Ксения Пудовкина
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