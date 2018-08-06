Новые светофоры устанавливают у московских школ перед началом учебного года

Москва, 6 августа. Порядка 600 объектов, находящихся рядом с учебными заведениями, приведут в порядок в столице России. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в Центре организации дорожного движения.

Более десяти новых знаков «Пешеходный переход» установили к настоящему моменту и заменили несколько десятков дорожных указателей. Работы проводят перед началом учебного года.

«Мы уделяем особое внимание самым юным, а потому уязвимым участникам дорожного движения — детям. И создаем такие условия, при которых они смогут безопасно передвигаться по городу», — рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Жители города смогут сообщить о неисправных светофорах и дорожных знаках по телефону: 8 (495) 539-54-54.