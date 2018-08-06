Время работы павильона «Макет Москвы» на ВДНХ продлили на два часа

Москва, 6 августа. Жителям и гостям столицы России сообщают о том, что павильон «Макет Москвы» на ВДНХ продлит время работы на два часа. Соответствующую информацию передает мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Данное решение было принято из-за большого наплыва посетителей. Таким образом, павильон «Макет Москвы» будет работать с 10.00 до 20.00.

«Из-за наплыва посетителей решено продлить его работу на два часа: с 10:00 до 20:00 все дни, кроме понедельника», — написал Собянин.

Отметим, порядка 94 тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ. На данный момент площадь макета составляет 370 квадратных метров, на нем расположились более 19,8 тысяч зданий центральной части города. Об этом сообщает РИАМО.