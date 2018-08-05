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Движение поездов на «синей» ветке метро Москвы вернулось в график после сбоя
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    Движение поездов на «синей» ветке метро Москвы вернулось в график после сбоя

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    Движение поездов на «синей» ветке метро Москвы вернулось в график после сбоя

    Москва, 5 августа. Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы нормализовано после сбоя. Поезда отправляются в соответствии со штатным графиком. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

    «Движение поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии введено в график», — сказано в сообщении.

    Ранее днем 5 августа пресс-служба метро Москвы сообщила о сбое в движении поездов. По техническим причинам был увеличен интервал движения поездов на западном участке «синей» ветки.

    Автор: Софья Куликова
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