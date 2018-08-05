Движение поездов на «синей» ветке метро Москвы вернулось в график после сбоя

Москва, 5 августа. Движение поездов на участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы нормализовано после сбоя. Поезда отправляются в соответствии со штатным графиком. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

«Движение поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии введено в график», — сказано в сообщении.

Ранее днем 5 августа пресс-служба метро Москвы сообщила о сбое в движении поездов. По техническим причинам был увеличен интервал движения поездов на западном участке «синей» ветки.