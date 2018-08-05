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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве
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    Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве

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    Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве

    Москва, 5 августа. Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности на 6 августа из-за высокой пожароопасности и грозы в Москве и Подмосковье. Ранее повышенный «желтый» уровень опасности объявили 5 августа на 32 часа.

    Кроме того, из-за грозы и пожароопасности предупреждение объявлено и в других регионах Центрального округа.

    Ранее ведущий специалист центра «Фобос» предупредил москвичей о грозе и ливнях во второй половине дня 5 августа. Ожидается, что весь день будет душно и тепло, а к вечеру пройдут кратковременные дожди. Грозовые тучи заполнят 50%-70% небосвода.

    Автор: Софья Куликова
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