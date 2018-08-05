День железнодорожников отметили в Москве благотворительным забегом

Москва, 5 августа. РЖД уже традиционно отмечает День железнодорожников благотворительным забегом. С 2016 года в день профессионального праздника проводится забег «Достигая цели!». Средства, вырученные от участия в забеге, передаются на лечение тяжелобольных детей. Участники забега преодолевают дистанции в 500 метров, 1,5 километра, 5 километров или 15 километров.

В этом году праздник на Поклонной горе посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил достижение железнодорожников в важных городских проектах, таких как МЦК.

«Порядка 2,5 млн человек — жителей Москвы и Подмосковья — каждый день пользуются вашими услугами. Спасибо за то, что мы совместными усилиями сделали «золотое кольцо» – МЦК», — заявил Собянин.

По словам мэра, развитие железнодорожной сети направлено на то, чтобы сделать столицу комфортной для граждан.