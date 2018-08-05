Полосу препятствий «Арена героев» преодолели 1,5 тысячи москвичей

Москва, 5 августа. Более 1,5 тысяч горожан собрались на Поклонной горе, чтобы преодолеть полосу препятствий «Арена героев» и побороться за главный приз. Уникальную полосу препятствий установили рядом с памятником героям Первой Мировой войны.

Полоса препятствий близка к реальным природным условиям. На ее монтаж ушло пять суток. По словам организаторов, конструкция весит более 50 тонн и имеет длину 150 метров. На площади 4 тысячи квадратных метров установлены 12 разнообразных испытаний.

Смельчаки должны преодолеть полосу препятствий менее чем за 10 минут. Участникам предстоит забраться на высоту шесть метров. Самый спортивный и выносливый участник получит 150 тысяч рублей.