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Движение транспорта в столице перекроют из-за матча на «ВЭБ Арене»
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    Движение транспорта в столице перекроют из-за матча на «ВЭБ Арене»

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    Движение транспорта в столице перекроют из-за матча на «ВЭБ Арене»

    Москва, 5 августа. Два участка в районе стадиона «ВЭБ Арена» перекроют из-за проведения футбольного матча ЦСКА — «Ростов» 5 августа.

    Для движения будут закрыты проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Движение на данных участках будет ограничено с 17.00 до 22.00. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

    На стадионе 5 августа встретятся ЦСКА и «Ростов».

    Автор: Софья Куликова
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