Движение транспорта в столице перекроют из-за матча на «ВЭБ Арене»

Москва, 5 августа. Два участка в районе стадиона «ВЭБ Арена» перекроют из-за проведения футбольного матча ЦСКА — «Ростов» 5 августа.

Для движения будут закрыты проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Движение на данных участках будет ограничено с 17.00 до 22.00. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

На стадионе 5 августа встретятся ЦСКА и «Ростов».