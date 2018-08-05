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Москвичей приглашают на научный фестиваль Geek Picnic
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    Москвичей приглашают на научный фестиваль Geek Picnic

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    Москвичей приглашают на научный фестиваль Geek Picnic

    Москва, 5 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил горожанам о начале регистрации на фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Мероприятие пройдет 11 и 12 августа в усадьбе Коломенское. Вход на фестиваль бесплатный, однако нужна регистрация. Об этом градоначальник написал в Twitter.

    «Идет регистрация на московский Geek Picnic. В этом году вход на фестиваль будет бесплатным. Он пройдет 11 и 12 августа в «Коломенском», — сообщил Собянин.

    Фестиваль Geek Picnic проводится ежегодно с 2011 года. Изначально мероприятие проводилось только в Петербурге, но с 2014 года фестиваль проводится в двух столицах.

     

    Автор: Софья Куликова
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