Москвичей приглашают на научный фестиваль Geek Picnic

Москва, 5 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил горожанам о начале регистрации на фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Мероприятие пройдет 11 и 12 августа в усадьбе Коломенское. Вход на фестиваль бесплатный, однако нужна регистрация. Об этом градоначальник написал в Twitter.

«Идет регистрация на московский Geek Picnic. В этом году вход на фестиваль будет бесплатным. Он пройдет 11 и 12 августа в «Коломенском», — сообщил Собянин.

Фестиваль Geek Picnic проводится ежегодно с 2011 года. Изначально мероприятие проводилось только в Петербурге, но с 2014 года фестиваль проводится в двух столицах.