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Женщина вошла в тройку лучших водителей автобуса в Москве
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    Женщина вошла в тройку лучших водителей автобуса в Москве

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    Женщина вошла в тройку лучших водителей автобуса в Москве

    Москва, 5 августа. В столице состоялся финал ежегодного конкурса водителей автобуса. Продемонстрировать свое профессиональное мастерство собрались 17 команд. В рамках конкурса выбрали лучших водителей в личном и командном зачетах. Об этом сообщает пресс-служба «Мосгортранса».

    Водители проверили свои знания правил дорожного движения и выполнили фигуры вождения: змейку, точную остановку, заезд в бокс и другие. Первое место в конкурсе занял Владимир Никуленко, второе место завоевала Юлия Негодова, третье место досталось Сергею Иванову. В командном зачете первое место заняли сотрудники филиала «Центральный».

    Ранее подобные соревнования проводились между водителями троллейбусов и трамваев.

    Автор: Софья Куликова
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