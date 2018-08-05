Женщина вошла в тройку лучших водителей автобуса в Москве

Москва, 5 августа. В столице состоялся финал ежегодного конкурса водителей автобуса. Продемонстрировать свое профессиональное мастерство собрались 17 команд. В рамках конкурса выбрали лучших водителей в личном и командном зачетах. Об этом сообщает пресс-служба «Мосгортранса».

Водители проверили свои знания правил дорожного движения и выполнили фигуры вождения: змейку, точную остановку, заезд в бокс и другие. Первое место в конкурсе занял Владимир Никуленко, второе место завоевала Юлия Негодова, третье место досталось Сергею Иванову. В командном зачете первое место заняли сотрудники филиала «Центральный».

Ранее подобные соревнования проводились между водителями троллейбусов и трамваев.