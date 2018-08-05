Москвичей ждут ливни и гроза 5 августа

Москва, 5 августа. Синоптики рекомендовали москвичам быть осторожнее вечером 5 августа. В столицу придут дожди с грозами. Скорость ветра составит 3 — 8 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, грозы займут 50-70% небосвода. Самая большая вероятность дождей будет наблюдаться с 15.00 до 22.00. Воздух в столице прогреется до +27 — +29 градусов.

«Грозы ожидаются на 50-70% площади небосвода. По-прежнему очень тепло и душно. Большую часть дня можно посвятить безопасному отдыху на открытом воздухе, вечером будьте осторожны!», — сообщил синоптик.

Днем 5 августа в столице ожидается переменная облачность и юго-западный ветер .