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Москвичей ждут ливни и гроза 5 августа
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    Москвичей ждут ливни и гроза 5 августа

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    Москвичей ждут ливни и гроза 5 августа

    Москва, 5 августа. Синоптики рекомендовали москвичам быть осторожнее вечером 5 августа. В столицу придут дожди с грозами. Скорость ветра составит 3 — 8 метров в секунду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

    По словам синоптика, грозы займут 50-70% небосвода. Самая большая вероятность дождей будет наблюдаться с 15.00 до 22.00. Воздух в столице прогреется до +27 — +29 градусов.

    «Грозы ожидаются на 50-70% площади небосвода. По-прежнему очень тепло и душно. Большую часть дня можно посвятить безопасному отдыху на открытом воздухе, вечером будьте осторожны!», — сообщил синоптик.

    Днем 5 августа в столице ожидается переменная облачность и юго-западный ветер .

    Автор: Софья Куликова
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