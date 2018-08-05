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Общество
Тысячи человек задействованы в реконструкции столичного ВДНХ
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    Тысячи человек задействованы в реконструкции столичного ВДНХ

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    Тысячи человек задействованы в реконструкции столичного ВДНХ

    Москва, 5 августа. Ежедневно в работах по реконструкции ВДНХ принимают участие несколько тысяч человек. Восстановление объектов ведется планомерно в соответствии с их оригинальной задумкой. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

    «С 2014 года ежедневно тысячи людей работают на ВДНХ. Кусочек за кусочком, метр за метром, объект за объектом — мы реставрируем и вводим их в строй такими, какими они были задуманы изначально — десятки лет тому назад», — отметил градоначальник.

    Ведутся работы по восстановлению павильонов комплекса, фонтанов и благоустройству. Особое внимание было уделено восстановлению фонтана «Золотой колосс». Специалисты реконструировали фонтан, несмотря на его крайне плачевное состояние и пессимистические взгляды на его восстановление.

    Из фонтана высотой 16 метров одновременно бьют 66 струй воды. На гранитном основании установили рога изобилия, которые покрыли многоцветной смальтой.

    Автор: Софья Куликова
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