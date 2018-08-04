Реконструкция операционно-реанимационного блока завершилась в Филатовской больнице в Москве

Москва, 4 августа. В городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова завершилась реконструкция операционно-реанимационного блока. Четыре реанимационных отделения и 27 операционных были полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

«Ежегодно хирурги Филатовской больницы № 15 выполняют более 25 тысяч оперативных вмешательств, большинство из них высокотехнологичные», - отметил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Новые операционные заметно расширят возможности хирургической помощи, теперь хирурги могут проводить до 35 тысяч операций в год, что на 30% больше, чем прежде.

В реанимационном блоке больницы установили станции мониторинга состояния пациентов, мобильный рентген, анализаторы для измерения газов крови и специализированные электрохирургические коагуляторы.

Гибридная операционная оснащена цифровым ангиографом с высокоточной визуализацией, что позволяет диагностировать проблемы сердечно-сосудистой системы.