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Реконструкция операционно-реанимационного блока завершилась в Филатовской больнице в Москве
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    Реконструкция операционно-реанимационного блока завершилась в Филатовской больнице в Москве

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    Реконструкция операционно-реанимационного блока завершилась в Филатовской больнице в Москве

    Москва, 4 августа. В городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова завершилась реконструкция операционно-реанимационного блока. Четыре реанимационных отделения и 27 операционных были полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

    «Ежегодно хирурги Филатовской больницы № 15 выполняют более 25 тысяч оперативных вмешательств, большинство из них высокотехнологичные», - отметил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

    Новые операционные заметно расширят возможности хирургической помощи, теперь хирурги могут проводить до 35 тысяч операций в год, что на 30% больше, чем прежде.

    В реанимационном блоке больницы установили станции мониторинга состояния пациентов, мобильный рентген, анализаторы для измерения газов крови и специализированные электрохирургические коагуляторы.

    Гибридная операционная оснащена цифровым ангиографом с высокоточной визуализацией, что позволяет диагностировать проблемы сердечно-сосудистой системы.

    Автор: Софья Куликова
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