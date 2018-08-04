Движение по дороге через ЗИЛ в Москве запустят в сентябре

Москва, 4 августа. Путепровод через Московское центральное кольцо к территории бывшей промзоны Завода им. Лихачева планируют запустить к сентябрю 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москва Марат Хуснуллин.

«Заканчиваем строительство первого этапа улично-дорожной сети. Я думаю, что за август будет открыт путепровод через (МЦК). Таким образом, северная и южная территория ЗИЛа будет соединена», — заявил Хуснуллин.

Также заммэра добавил, что до этого станция МЦК и метро «Технопарк» не были соединены, однако теперь их соединяют дороги. Прямое сообщение от Третьего транспортного кольца до проспекта Андропова будет запущено в ближайшие месяцы.