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Павильон «Космос» на ВДНХ бесплатно посетили 30 тысяч льготников
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    Павильон «Космос» на ВДНХ бесплатно посетили 30 тысяч льготников

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    Павильон «Космос» на ВДНХ бесплатно посетили 30 тысяч льготников

    Москва, 4 августа. Около 30 тысяч пенсионеров и школьников посетили павильон № 34 «Космос» на ВДНХ с момента открытия центра «Космонавтика и авиация». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

    «Это важно, чтобы посещение знакового для нашей страны центра «Космонавтика и авиация» было доступным для всех. По вторникам первые три сеанса предназначены для бесплатного посещения пенсионерами. А школьные группы могут записаться на бесплатные экскурсии и вместе с педагогами изучать историю покорения космоса»,  — сообщила заместитель мэра Москвы.

    Право льготного входа получили школьники до 16 лет и студенты очной формы обучения. Также бесплатно пройти в музей могут многодетные семьи, дети до шести лет, ветераны и инвалиды.

    Автор: Софья Куликова
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