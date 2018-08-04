Павильон «Космос» на ВДНХ бесплатно посетили 30 тысяч льготников

Москва, 4 августа. Около 30 тысяч пенсионеров и школьников посетили павильон № 34 «Космос» на ВДНХ с момента открытия центра «Космонавтика и авиация». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«Это важно, чтобы посещение знакового для нашей страны центра «Космонавтика и авиация» было доступным для всех. По вторникам первые три сеанса предназначены для бесплатного посещения пенсионерами. А школьные группы могут записаться на бесплатные экскурсии и вместе с педагогами изучать историю покорения космоса», — сообщила заместитель мэра Москвы.

Право льготного входа получили школьники до 16 лет и студенты очной формы обучения. Также бесплатно пройти в музей могут многодетные семьи, дети до шести лет, ветераны и инвалиды.