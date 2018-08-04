Платформу «Ленинградская» перенесут к столичному МЦК к 2019 году

Москва, 4 августа. Остановочный пункт «Ленинградская» планируют перенести ближе к МЦК до конца года, а также построить два вестибюля — восточный и западный. К 2019 году завершатся работы по интеграции МЦК и Рижского направления железной дороги. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Для интеграции Московского центрального кольца и Рижского направления железной дороги сейчас ведутся работы по переносу остановочного пункта «Ленинградская» к МЦК. В настоящее время на объекте завершаются основные строительно-монтажные работы по первому этапу проекта», — сообщил Хуснуллин.

По словам заммэра, в настоящее время уже завершен монтаж лифтов и эскалаторов, также продолжаются работы по фасадам и наладке инженерных систем. В 2019 году постоят северный вестибюль ТПУ МЦК «Стрешнево». Пересадка с Рижского направления МЖД будет осуществляться на МЦК через «теплый узел».