Дорожники заменят асфальт на Большой Никитской улице в Москве

Москва, 4 августа. На Большой Никитской улице в Москве начались работы по ремонту дорожного покрытия. Об этом рассказал замруководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Алексей Меньшов.

«На улице Большая Никитская проводятся работы по текущему ремонту дорожного покрытия. В настоящий момент проводятся работы по фрезерованию и укладке нового асфальтобетонного покрытия», — сообщил представитель организации.

В работах задействованы около 100 человек и 50 единиц строительной техники. На участке обновят 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Гранитный бордюрный камень менять не будут, так как он совсем новый — его установили три года назад.

Межремонтные сроки на асфальтобетонное покрытие составляют минимум три года, по истечению данного срока проводится лабораторное обследование объекта. Специалисты определяют состояние дороги. Если требуется ремонт, то принимается комиссионное решение по работе текущего покрытия.